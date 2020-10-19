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馬場浮世繪——恆駿寶駒又後備補上贏

2020-10-19 列印
馬場浮世繪——恆駿寶駒又後備補上贏
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　　昨日後備補出的馬匹表現甚佳，第二場的「恆駿寶駒」影相險勝，第五場的「開心一號」則殺入大冷Q腳，而前駒練者蘇偉賢賽後更笑指，「恆駿寶駒」以往都試過後備補上贏馬，似乎是命中注定。

馬場浮世繪

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