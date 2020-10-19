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馬場浮世繪——波健士姚本輝夠晒夾檔

2020-10-19 列印
馬場浮世繪——波健士姚本輝夠晒夾檔
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　　波健士今季陣上發揮常惹人詬病，但與姚本輝的合作成績卻不俗，繼早前「胆大威猛」之後，昨日騎練又攜手勝出「海島材子」。姚本輝賽後說：「『海島材子』上季已經有過接近表現，今季轉四歲更為成熟，出閘問題也有改善，而今仗則贏在沿途守好位兼負輕磅，勝後仍居四班應該可以再贏。」

馬場浮世繪

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