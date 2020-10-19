雄深雅健——多角度求進步

活在同溫層，一味被唱好，被認同，究竟好定唔好？享受這種飄飄然感覺，當然唔想走出同溫層，明知有唔妥，仍唔願意嘗試了解非我族類群眾，睇法、論點有幾唔同。



睇節目，最重要有不同聲音、觀點，只要有質素，都應該被尊重，互相衝擊，產生進化力，才能有向前動力，反若互相排斥，怎求進步？



多嘗試以較闊角度分析，經過時間、數據驗證，就知有用或無用，大家有無發覺，葉楚航、方嘉柏今季操練做法，有唔同呢？以成績暫論效果，方嘉柏確比較好，少部分馬比過往跳得多，甚至跑開都再試閘，現在開始都未遲，多留意採取這類操法馬，未來半個月到一個月，仍然會有用。



睇睇今周三「飛雲騅」及「甜酒杯」，賽前操練安排，就知佢點變，與前有何不同！



子健