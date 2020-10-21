重點出擊——向前看 草地都得

第二場五班一六五○米。由於有一對前領型快馬「百寶袋」及「塑料喜」在陣，除非今次的場地極度乾快，否則在預期賽事步速飛快的情況下，今場應向後追馬打主意，筆者屬意冷敲「向前看」。



單睇賽績，「向前看」過往兩勝俱跑泥地，無疑是玩泥沙專家，今次移師谷草亦惹我垂青，原因除了預期今賽早段應有偏快步速，另一重點是回配兩捷功臣梁家俊。事實上，「向前看」現評分低於上季勝時，計死數已有反彈條件；而過往所見，此駒性賦較為慢熱，要透過陣上熱身以提升狀態。



回顧上季總場次256，「向前看」同樣跑谷草一哩，要留意當晚的直路內疊有嚴重鴛鴦地，牠能在不利路段以勁勢追入亞軍，確認草地戰鬥力不遜泥地。經上仗復出完成開氣程序，提防今次即郁手。



安西教練



