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伊仁絮語——高明駿將後上制勝

2020-10-21 列印
　　第二場「甜酒杯」能力不差，上季跑谷草短途已連番展現後勁；上仗復出票數硬淨，可惜早段未能跟上步速，以及直路受困導致落敗。查此駒的母系具有長力，增程發展必合適，早前試沙田千六米閘有良好走勢，今仗要留神。

  第八場「高明駿將」上季尾跑谷草千二，因為起步受擠而留得較後，沿途取位又欠順，但仍跑入季軍，反映窄場適合發揮。今季初出一役遇上明星馬「顯心星」，敗不足辱。預料今仗賽事步速頗快，對於這匹後勁強橫的馬匹更為有利，若際遇許可，有力後上制勝。

Ian

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