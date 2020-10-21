勝在有方——鐵胆威龍出頭交代

「鐵胆威龍」前季出道次仗，於田草千二米段段快跟下氣走其後可贏三班之「紀利雄星」和「噴火龍」，證明利跑新鮮兼合跑短途。上季缺陣十個月復出的第二和第三仗均可在千四米跟其後兩勝千二之「軒轅齊飛」跑近，仍交出四班中級水準。季尾轉到谷草一哩，頭三段自造1分15秒36跟得急仍能保P，證明跟眾多同父馬一樣合此場地。由於曾有傷病紀錄，所以暑後沒試大閘，可能刻意儲足體力。最重要是遇上對手遠比過往上名時弱，跑出八九成水準已足可出頭交代。



「桃花盛」上季尾可在三班千四氣走對上一仗贏馬之「美麗精神」，於四班怎也有利，開氣後抽得一檔，冷勿忘。







方駿暉



