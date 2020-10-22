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馬場浮世繪——百寶袋外閃被貶落季軍

2020-10-22 列印
馬場浮世繪——百寶袋外閃被貶落季軍
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　　昨晚第二場賽後有研訊和抗議，事緣原本跑亞軍的「百寶袋」在直路最後二百米外閃，阻及原本跑季軍的「好友祥勝」，馬會為此展開研訊，而後駒亦提出抗議，最終小組宣布以上兩駒名次互調，情況屬季內首見。

馬場浮世繪
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