羅富全莫雷拉齊三W

昨晚羅富全憑「明德之星」、「南區寶」和「鴻圖巨星」中三元，後兩駒都由莫雷拉建功，騎者另贏蔡廄「追風驥足」兼做騎師王。其餘巴度贏「明德之星」和「平常心」，田泰安贏葉廄「其利斷金」和方廄「帖木兒」，齊齊起孖。



羅富全昨晚先後勝出「明德之星」、「南區寶」和「鴻圖巨星」，後駒由莫雷拉經手，他另贏蔡廄「追風驥足」，成為騎師王兼與練者同告中三元。羅富全賽後說：「『明德之星』來投我馬房的時候，我已知其能力不俗，但由於牠比較體弱，因此安排到從化養壯馬身，結果季內表現非常穩定，今仗終於成功打開勝門，希望牠開竅後可以再添頭馬，出擊目標仍是谷草一哩或千八米。『南區寶』上仗行圈時很乖巧，想不到今次周身郁，更令莫雷拉落樓。由於此駒今仗排檔欠佳，我與雷神商量，如果無法放頭，那麼跟在另一快馬『好甜橙』身後亦可，結果我們成功搶到放頭位置。雖然這匹馬在摩廄已取得兩W，但我認為質素未盡，而且狀態一次比一次好，相信升上三班負輕磅仍有作為。」



至於近期手風大順的田泰安昨晚續有馬贏，他憑葉廄「其利斷金」和方廄「帖木兒」起孖，後駒練者方嘉柏指：「『帖木兒』今仗雖然起步稍慢，但我並不介意，因為牠是正宗後上馬，關鍵是早段能輕鬆競跑，末段便會交出強橫後勁。此駒本來質素甚高，可是過往曾有很多問題，幸好馬主蕭氏有耐性，給予足夠時間讓馬兒康復，結果上季尾開齋後，今季再出再捷，由於所勝距離甚短，相信加分不會多，下仗跑二班賽遇到有利形勢，仍有機會爭勝。」



勝感落飛得手



此外，昨晚頭場由「勝感」落飛得手，練者霍利時表示：「『勝感』身形龐大，季內跑過兩場後才步入狀態，而且更重要的是今仗終於抽得內檔，令鞍上人郭能早段可輕易守在前領馬之後面，直路望空發力輕鬆帶離對手勝出，希望馬兒進度持續，再出能夠連捷。」



另一方面，澳洲冠軍練馬師華禮納前日發出新聞通告，內容主要討論三匹剛在上周六角逐考菲爾德盃的賽駒之未來部署。勝出考菲爾德的「雍容爾雅」，狀態維持在良好水準，經過與馬主研究後，決定參加下月三日於費明頓馬場舉行的墨爾本盃，由於騎師薛凱華已經先後策騎牠奪得東寶錦標和考菲爾德盃兩場一級賽，故此將繼續夥拍上陣。至於另一位曾策騎「雍容爾雅」勝出一級賽的騎師麥道朗，則將在該駒明年在雪梨角逐秋季嘉年華大賽時才會主轡。



此外，廄侶「始終如一」在考菲爾德盃跑第五後，將第三次出戰墨爾本盃，並改由麥道朗主轡。至於在考盃裏演出較差的「口甜舌滑」，則決定避戰墨爾本盃，留待秋季在雪梨上陣。



記者：文傑、亨利