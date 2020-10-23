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馬場浮世繪——鐵鳥翱天挑戰三冠

2020-10-23 列印
  繼上周日的秋華賞後，香港賽馬會將於周日，轉播在日本京都競馬場舉行的菊花賞賽馬日的其中七場賽事來港並受注。

  當日賽事頭場開跑時間為上午十一時五十五分，全日賽事重頭戲為雄馬三冠系列尾關，途程為三千米的菊花賞，屆時服役以來六戰全勝的「鐵鳥翱天」，將挑戰成為日本賽馬史上第八匹三冠盟主。

馬場浮世繪
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