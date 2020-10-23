  • 2020年10月23日 星期五
  • 23º
  • 56%
熱門： 林子博滙豐巴士兩蚊搭車曾志偉

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——現行入場安排暫維持不變

2020-10-23 列印
  雖然目前新冠肺炎疫情逐漸緩和，但現行的賽馬日的安排將維持至少兩星期。事實上，目前沙田馬場賽事舉行期間，除了場內餐飲設施外，非餐飲設施的一樓紙牌投注大堂、數碼專區、影視大堂及各公眾投注大堂亦已開放，不過所有座位為指定座位，必須在賽事在馬會官方網位預訂才可以進入。

  另外，自上周日起，港鐵馬場站已恢復服務，預訂座位人士可以乘坐港鐵入場。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd