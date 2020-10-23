張氏理論——英國馬季步入尾聲

跑完冠軍錦標，英國馬季步入尾聲，傳統是十一月初跑最後一場平地賽事後，就要到春天才復賽，冬天只有跳欄賽。但於八十年代後期開始，草地馬季完結後，有三幾個小馬場仍有平地賽事舉行，但不再是跑草地而是用全天候跑道，當年用意是讓次一級的馬，及兩歲馬可以有較多出賽機會，另外也讓三流騎練可維持生計。當然一二線騎師可繼續策騎，但一般都會選擇休息，一部份會外遊客串，一部份則轉戰中東，而由十一月至三月的賽事，水準較低、獎金不多，但總算是有平地賽馬，聊勝於無。



英國冠軍騎師於十一月便定局，餘下日子頭馬不計數，事實上也非由元旦起計，只計草地馬季，目的是不希望有大騎師偷步而出現惡性循環。於八十年代，冠軍騎師也未必贏夠一百場，但到了今世紀，賽事多了，冠軍騎師一定贏百場以上，甚至理論上可追求二百場。而一級英國騎師於八個月馬季內，最吃力不是策騎，而全國要不斷來往各大馬場，平均一天要花兩三小時於公路上。



張福元



