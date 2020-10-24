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重點出擊——馬友冠 有望出頭

2020-10-24 列印
　　第八場三班一千米。「馬友冠」對筆者來說有點情意結，還記得上季首次擔任賽日直播主持，此駒正是我當日最後一場的推介馬，結果以大冷身份殺入位，令我不禁暗暗自喜，如今回想起來已是一年前往事了。按「馬友冠」該役讓「紀利雄星」十磅也能較先過終點，而後駒接戰可立即補中，照計其水準甚為可觀，然而牠要長期負重磅上陣，並經常遇上質新份子挑戰，形勢不免下風。

　　回看上手馬房部署，「馬友冠」上季曾兩度轉戰級數較低的谷草千二，而且兩仗皆入位，顯然成功開闢新出路。但其後卻不見馬兒繼續渡江，反而在季中之後頻跑惡馬林立的田草千四，結果連番搏殺都與頭馬無緣。今季「馬友冠」轉投蘇保羅馬房，操練工夫從頭做起，預料一千米短途可憑新鮮感應付，對手級數亦較田草千四低一截，出頭有望。

安西教練

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