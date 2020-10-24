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伊仁絮語——尖子有力補中

2020-10-24 列印
　　第五場「尖子」上仗出爭田尾草千六，僅負於賺盡步速之利的「會展達人」，並能擊敗再出補中的「自然力量」，可見身處四班跑中距離極具威力。今仗雷神繼續策騎，馬兒復課操練亦積極，排七檔可靈活取位，有力構成威脅。

　　第八場「馬友冠」今仗轉廄初出，並首度角逐直路賽，雖然路程嫌短，但牠近期試閘走勢出色，而且蘇保羅早前亦有「健快聯盟」縮程跑直路賽入位之先例。今場賽事有不少快馬，早段步速應不會慢，對這匹後上馬大有幫助。對手有「大俠士」及「佳景福星」。

Ian

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