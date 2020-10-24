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勝在有方——神期大帝弱組交代

2020-10-24 列印
　　「神期大帝」上季中初戴面箍跑千四得殿軍，當時氣量經驗不多，本身頭一千米交出58秒64跟得急，仍能跟其後贏四班之「自然君子」和「紅旺」跑近，至少交出四班中級水準。翌戰轉到谷草千八遇偏快步速跟得急也輸不遠，確認能力不差，可惜其後可能受墮馬影響而進度徘徊。

　　今季復出後於此程快跟，頭一千米快達58秒03，仍只僅敗於其後可在四班分別得冠、亞軍之「捉金皇」和「活力寶駒」，屬出色季軍。可能此役耗力太多，隔兩星期再出便跟跑而回，可當作回氣賽。今次隔四星期才跑，起用雷神，拆開兩組後可憑形勢之助於弱組出頭交代。

方駿暉

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