  • 2020年10月25日 星期日
  • 23º
  • 66%
熱門： 林文龍林作國泰南亞幫新冠肺炎

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——希斯破頭馬悶局友盈有款

2020-10-25 列印
馬場浮世繪——希斯破頭馬悶局友盈有款
馬場浮世繪——希斯破頭馬悶局友盈有款
馬場浮世繪——希斯破頭馬悶局友盈有款
Previous Next

　　今季重臨開倉的希斯，在開鑼日起孖打響頭炮，可是之後表現轉沉，已連續十三個賽日交白卷，直到昨日練者終於打破悶局，憑「友盈有款」重入凱旋門。無獨有偶，希斯回港後第一場頭馬就是贏「友盈有款」，而且同樣是食頭胡，看來此駒非常旺佢！

　　希斯賽後高興地說：「我自從今季開鑼日贏馬後，至今才再取得頭馬進帳，期間當然感到失落，但每當看到廄內有五十匹未出賽新馬，便知道一定要保持耐性，因為牠們很多縱然都擁有質素，卻需要時間成熟進步。至於『友盈有款』早前到從化訓練，狀態較前更進一步，今仗重戴羊毛面箍有幫助，鞍上人楊明綸發揮亦出色，終於再次取勝，而下仗應會改配周俊樂減磅上陣，全力爭取第三W。」

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd