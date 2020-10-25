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馬場浮世繪——歡欣福星成首匹插班頭馬

2020-10-25 列印
馬場浮世繪——歡欣福星成首匹插班頭馬
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　　周俊樂昨日停賽期滿復出，即憑呂廄「歡欣福星」重敲勝門，而此駒亦是上季新馬賽頭馬唯一插班取勝的，至於同樣贏新馬賽的廄侶「禪勝寶駒」，早前則拼入位置，似乎呂健威已找到訓練竅門。

馬場浮世繪
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