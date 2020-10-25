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馬場浮世繪——速遞奇兵為蔡廄省番招牌

2020-10-25 列印
馬場浮世繪——速遞奇兵為蔡廄省番招牌
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　　蔡廄新馬以往是質素保證，但上季表現似乎未如預期，不過情況今季看來已經有變化，例如昨日的「速遞奇兵」不但一出即勝，而且按韁贏五又四分一馬位，盡顯超級質素，兼為蔡廄新馬重新省招牌！

馬場浮世繪
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