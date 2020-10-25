雷神周俊樂梅開二度 葉楚航沈集成包孖寶 潘頓反彈三W威猛

昨日舉行季內首次周六賽事，潘頓打破近期頭馬悶局，先後勝出東廄「美麗天使」、沈廄「同樂日」和姚廄「高大威猛」，兼後上成為騎師王。至於莫雷拉亦連場上名，並憑蔡廄「速遞奇兵」和石廄「佳運來」梅開二度。而沈集成和周俊樂亦起孖，包括合作勝出「大俠士」。其餘葉楚航憑「霸勝」和「盛勢」包辦第二口孖寶。此外，巫顯東第八場犯規，被罰停賽兩日。



潘頓近期手風甚差，對上三個賽日都食白果，其中不少熱門座騎搏失，但昨日他終於否極泰來，憑「美麗天使」、「同樂日」和「高大威猛」中三元，最終更後上成為騎師王。而「美麗天使」主理人郭少明透露:「『美麗天使』今仗並非刻意易配，只是雷神早前停賽，而上仗由他策騎的『尖子』等待他復出跑今仗，騎者分身不暇，於是我們找潘頓助拳，結果後者冷手執了個熱煎堆。」



「高大威猛」今仗取得五連捷，馬主李明安說：「賽前我對『高大威猛』仍有信心，但始終要面對『顯心星』，反觀姚本輝就有信心得多，因為前駒跑二班千四米已證明實力，下仗牠會增程跑千六，並以國際賽為目標。」



至於莫雷拉昨日就憑「速遞奇兵」和「佳運來」起孖，前駒練者蔡約翰指：「『速遞奇兵』在從化只有例行的操練，所以今仗我不認為可以取勝，但結果令人驚喜，當然證明這匹三歲馬有能力，至於是否質素極高則仍屬言之尚早。」



「佳運來」練者徐雨石則說：「今仗是雷神主動索騎『佳運來』，此駒連場後追接近，今次增程千六米，似乎更合發揮，而且排四檔在早段可沿欄慳位，待至直路最後三百米才發力衝刺。」



其餘沈集成昨日憑「大俠士」和「同樂日」包辦第八口孖寶，練者賽後說：「周俊樂上仗騎過『大俠士』，吸取經驗後今仗發揮更佳。此駒演出不算穩定，主要因為要獨自前領才能發揮出實力，幸好今日場地不快，很適合其腳法，另外配周俊樂減十磅也有很大幫助，勝後牠要升上二班，爭勝要視乎形勢，但就會繼續跑直路賽。『同樂日』以往有很多健康問題，要多謝馬主一直付出耐性等待其康復，如今這匹北半球馬終於適應水土，表現亦愈來愈好。今仗潘頓為了此駒推掉其他邀請，非常有口齒，而陣上發揮亦好，贏馬居功至偉，由於贏馬距離不遠，相信在三班仍有機會。」



而為「大俠士」建功的周俊樂，之前已贏呂廄「歡欣福星」，呂健威表示：「周俊樂上仗初次策騎『歡欣福星』，可能輸了點經驗，今次賽前我特別提醒他，要盡量讓馬兒望空衝刺，結果他成功辦到。此駒質素很不錯，只是身形細小，之前負重磅影響了表現，暫時牠不需要閹割，預期明年還有進步。」



記者：文傑、亨利