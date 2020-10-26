  • 2020年10月26日 星期一
  • 25º
  • 75%
熱門： 單車蜈蚣車資元朗狗場林祥焜葉璇

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——莫艾誠叫胡英國冠軍騎師

2020-10-26 列印
  因受新冠疫情影響，令國際間幾個重要賽期都要延期，故此今年的英國冠軍騎師花落誰家，將要在十一月七日的周六唐加士打馬場賽事完成後，才有分曉。暫時莫艾誠以一百二十八場頭馬居首，領先於布宜學九場頭馬。至於香港馬迷熟悉的前冠軍蘇兆輝，暫只贏七十五場頭馬排第九位。

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd