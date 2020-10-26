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﻿馬場浮世繪——龍子爵贏覺士盾圖墨爾本盃

2020-10-26 列印
  澳洲馬壇最高水準的分齡讓磅賽覺士盾，剛周六在滿利谷馬場上演，結果曾屬岳伯仁麾下而轉售澳洲後由馬漢雅及游達榮訓練的「龍子爵」，是役在薄奇能胯下輕取岳伯仁馬房的「軍械庫」勝出。不過得意忘形，騎者於未衝過終點已作慶祝姿勢，賽後並跟馬房職工擁抱違反了社交距離條例，各被夥款一千澳元。馬漢雅及游達榮兩位練者則異口同聲表示，「龍子爵」將於下月三日出戰費明頓馬場爭墨爾本盃，望牠可繼○五年的「戴花」後，順利包辦覺士盾和墨爾本盃。

馬場浮世繪

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