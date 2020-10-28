重點出擊——威紫荊 實力突出

姑勿論賽事段速是好是差，我們偶爾會發現一些慢時間場合，有可能是高水準賽事！可能是當中某些環節出了錯誤，但站在馬迷角度，及早找出強組的未出賽馬匹，較諸花時間在其他方面更實際。



回歸今日主題，第二場筆者比較喜歡「威紫荊」，原因當然來自牠今季贏馬一役。回看當晚場地模式，此駒可能受惠早段場次跑道乾快，而且沿途守在黃金包廂位，直路再取中路較佳場地衝刺，結果贏馬時間較標準快1.61秒，無疑是賺盡天時地利人和。但要留意一點，在該賽落第的「明德之星」、「賞心星」和「靈鋒」再出俱有佳績；此外，「威紫荊」季內初出跑千八即取勝，證明今季成熟進步，而且拋離「明德之星」個多馬位，賽績亦有說服力。今仗形勢與贏馬一役差不多，再者全場只有牠曾勝谷草千八，實力最為突出。



安西教練



