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伊仁絮語——皮具之星持續進步

2020-10-28 列印
　　第二場「皮具之星」前仗跑千四早段居後，直路上有些內閃，仍造最快末段時間追回第四；上仗增程至千六拼入Q，表現更進一步。雖然今次初跑谷草，但牠在九月曾試谷閘，走勢不俗。早前鵬哥與史卓豐憑「千金一諾」合作贏馬，可望攜手再創佳績。

  第三場「贏多多」上季初經過兩場熱身後，便在谷草千二米取勝。今季部署依舊，對上兩仗在三班角逐，落敗乃意料中事。今仗回降四班即跑贏馬路程，兼且排黃金一檔，得形勢幫助之下，有力重開勝門。

Ian

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