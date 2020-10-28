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勝在有方——肥仔威威趁勇再拼

2020-10-28 列印
　　「肥仔威威」去年尾改戴開縫眼罩和綁脷帶後，五戰谷草一哩全入Q，初跑三班也能從似沒可能位置衝贏「勤德兼備」和「盈嘉輝」，屬出色頭馬。其後跑得太密，三月於田草跑近後，隔兩星期才在此程反敗給後駒。剛戰缺陣近半年復出，仍以終極時速23秒01衝過步速相對有利兼已熱身之「白鷺飛翔」和「進力之城」，看末段姿態點到即止，準繩中進步至三班頂。今次隔三星期，體重勉可保持，壯年馬必無保留， 趁勇必再拼入前列。

  「飛天劍」今季初出於此程可氣走其後一再入三甲之「勞動創造」和「飛雲騅」，屬強組亞軍，經一仗回氣後排檔復好，起用潘頓跑出水準可威脅。



方駿暉

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