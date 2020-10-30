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馬場浮世繪——十九間投注處賽馬日重開

2020-10-30 列印
  因應近日本地疫情持續放緩，馬會審慎考慮追場外投注處的運作情況及顧客需求等因素後，決定由本周日起，於賽馬日開放十九間場外投注處。此外，由十一月十日起，六合彩將會於每周二、周五攪珠。

  恢復於賽馬日重開的十九間場外投注處分別為︰

  港島︰中環士丹利街、銅鑼灣謝斐道、北角電氣道、鰂魚涌英皇道、柴灣常安街。

  九龍︰尖沙咀漢口道、旺角彌敦中心、石硤尾大埔道、新蒲崗崇齡街、九龍灣德福、牛頭角、觀塘廣場、長沙灣青山道。

  新界︰葵涌榮芳路、葵芳、荃灣青山道、屯門市廣場、上水石湖墟、天水圍。

馬場浮世繪
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