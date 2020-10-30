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馬場浮世繪——受薪董事貝義理待履新

2020-10-30 列印
  前澳洲維省和新加坡首席受薪董事的貝義理，行將接替稍後離任的韋敦彥出任馬會受薪董事，並已於剛周一抵港。貝義理抵埗後經馬會安排，已在位於上水雙魚河檢疫的設施開始隔離十四天，至下月八日為止，然後正式履新。

馬場浮世繪
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