苗禮德有得精彩

雖然第二場「玩斗財星」於昨晨排位後退出，但苗禮德於周日田戰餘下來的六匹參戰馬，依然甚具分量。苗禮德昨晨表示，廐內馬匹已開始步入勇態，希望可趁機贏出更多頭馬，今戰則以「有得精彩」和「怡昌飛駒」兩駒最具爭勝機會。



「有得精彩」上仗轉倉後初出，即在賀銘年胯下贏馬，而亞軍「雄龍」、第六名「歡欣福星」及第七名「都柏名駒」再出均能勝出，反映「有得精彩」的贏馬水準硬淨，苗禮德分析其今仗機會時說︰「『有得精彩』上仗無疑贏得驚險，但亞軍再出贏馬之餘，更重要的是馬兒只是剛剛成熟，已學習到競賽為何物，按理有很大的進步空間。賽後馬兒操練持續，已為今戰作好準備。由於賀銘年停賽，故此日前我便交馬予巴度過檔試泥閘，希望他能夠及早了解馬性，好使臨場發揮到真正實力，爭取連捷。」



「怡昌飛駒」自從前季後期由苗禮德接手訓練後，至上季八戰得三冠五亞，全數入前兩名，周日復出列陣於第九場三班千二米，練者說︰「馬兒上季表現既佳且準，尤其季尾一役更是以佳速擊敗其後三連捷的『顯心星』贏馬，實屬難能可貴。然而，上季牠贏的是四班賽，如今復出卻列陣於三班，對手屬歷來最強，取勝難度會甚高，但牠已做足準備工夫，狀態逐漸回勇，加上只負一二○磅，屆時馬兒一定會全力以赴，爭取跨季三連捷。」



周日賽事重頭戲乃婦女銀袋賽，苗禮德過去曾贏三次，今屆他派遣「星洲司令」出戰，他表示馬兒已未贏馬一段長時間，但上仗他在沙田錦標跑得接近，表現較預期好得多，於是決定報跑今賽。他又謂希望「星洲司令」可憑路合磅輕，拼入前列位置。



特約記者︰文傑