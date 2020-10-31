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馬場浮世繪——徐雨石要贏馬賀壽

2020-10-31 列印
  昨日是練馬師徐雨石六十歲生日，不過他早上照常到場督操，相當敬業。過去幾季他在自己生日前後的賽馬日，都能夠交出頭馬，例如上季他便在生日之後的賽馬日，憑「清新動力」交出頭馬，今季亦不例外，上周三晚他便以「豹子膽」交出頭馬，本周日他八匹上陣馬亦有分量，「箭神寶」、「電訊火箭」和「好友利」等駒均有機會為他贏馬賀壽。

馬場浮世繪
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