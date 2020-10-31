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馬場浮世繪——勞愛德將推出自傳

2020-10-31 列印
  從騎時曾經在南非、毛里裘斯和澳洲三地馬圈吒咤風雲，又在港策騎一段時間，然後在去年正式掛靴的騎師勞愛德，即將出版其個人自傳The Guv，在未來數周將公開發售，亦會在亞馬遜網上購物平台則推出網上版。

  勞愛德在社會媒體上表示，自己過去兩年花盡自己心血在這工作項目上，如今正是收成時候，能夠分享個人經歷感到相當興奮。

馬場浮世繪
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