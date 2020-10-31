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馬場浮世繪——英帝以破紀錄價轉售

2020-10-31 列印
  於今年七月葉森打吡成熱門倒灶的「英帝」，其後再跑兩仗均未能上名，該駒遂被轉往前日舉行的Tattersalls秋季已出賽拍賣會出售，結果由一位代表澳洲及紐西蘭買家的馬販，以破拍賣會最高成交紀錄的九百三十萬港元投得，該駒稍後將運往澳洲墨爾本，交由練馬師莫朗尼訓練，並以明年春季嘉年華大賽為目標。

馬場浮世繪
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