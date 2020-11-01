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勝在有方——與龍共舞力足贏馬

2020-11-01 列印
　　「與龍共舞」剛戰遇上偏慢步速，頭三段比早三場之四班賽尚要慢0.58秒，能以終極時速21秒85衝得第五名，末段僅比先發力的「金鎗六十」慢0.04秒，表現遠比名次勁。今次增程跑千八米，上季尾同程能狂勝今又同場之「添滿意」，以後駒之前經常能力逼馬王「時時精綵」計，即使賺步速和跑道形勢也算勁，轉投方廄後大器晚成。今次受讓「時時精綵」十六磅之多，相對佔優，熱身兩仗後，力足第二次以冷門姿態攻陷三級賽。

　　「添滿意」上季尾轉東廄後未交代，但能兩度平磅賽逼近「時時精綵」，剛戰跑道形勢和步速不利下以全場第三快末段追近，起用雷神而排檔轉佳，受後駒讓十一磅也具勝望。「任我行」上季尾二千四米僅輸給「時時精綵」 一身位，如今受後駒讓二十磅，如跑對形勢也可入Q。

方駿暉
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