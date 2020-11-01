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重點出擊——馬功臣態勇砌盡

2020-11-01 列印
　　第三場的十三匹馬當中，竟然多達十一駒仍是處女馬，即使曾勝頭馬的「天地同心」，過往也只是贏五班，那麼餘下的「馬功臣」誠是必然選擇。

　　「馬功臣」上季三勝四班谷草千二，今季演出亦一直保持水準。尤其前仗跑三班田草千二得第五，同場「顯心星」、「暖在你心」和「高明駿爵」翌仗皆有表現。再看牠大前仗跑谷草千二，沿途被頂三疊望空，也只較隨後奪得一冠一季的「天地人」落後四分一身位過終點。由此可見，「馬功臣」現評分已有迴旋餘地，老馬難得狀態長勇，可望像廄侶「恆駿寶駒」一口氣用盡。

安西教練
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