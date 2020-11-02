雄深雅健——早段取位最關鍵

應放唔放，無事！應留而放，又無事！經常針對要在半秒、一秒下決定攞位，卻唔去針對出閘後，關鍵十秒決定，完全無視所謂的「贏在起跑線」，令人失望！
香港跑馬，以中短途為主，不正視起步後八秒、十秒騎法，隨便放棄理應霸佔位置，比起吹毛求疵，更能貼近民意，應做多與唔多做，久而久之就會助長歪風。最近愈睇愈發覺，唔少騎師出閘後，欠缺跑短途應有的積極性，好可惜，睇到都吹佢唔漲！
子健
歐美亞多地疫情惡化，港人外遊機會渺茫，Staycation（住宿度假）大行其道，但有人樂極忘形，疑爆出Staycation染疫群組。一名女子在重陽節假期與七名朋友往梅窩銀礦灣海景渡假樂園住宿，她初步確...
2020-11-02
本年的雙十一購物節到了，大家一齊來買買買！本年多個平台都因應疫情的打擊而延長了相關活動並推優惠，首波活動昨日凌晨亦開跑。據內媒報道，天貓雙十一開賣一百一十一分鐘已共計超過人民幣一億元成交；而京東超市亦錄得十分鐘的成交額年增逾七倍。本年大熱貨品以科技產品為主，小米和聯想的銷售額，分別破十億及一小時全網破十三億的高額成交。 據內媒報道，本年的雙十一，電商天貓為了搶消費力，將檔期分成十一月一日至三日、十一月十一日，讓消費者分流，並可提早結帳預購商品。天貓雙十一平台數據指，截至昨天凌晨一時五十一分，平台過百個品牌成交，合計成交額已破億；京東的雙十一數據指，京東超市十分鐘的成交額年增...
2020-11-02
繼上周四的尼斯教堂斬首事件，法國再發生一宗槍擊事故。上周六在里昂一間教堂外一名希臘東正教教士遭到槍擊重傷，送院後情況危殆。警方事後扣留一名疑犯調查。法國總統馬克龍受訪時澄清，表示理解和尊重穆斯林，對諷...
2020-11-02
新世界及港鐵旗下的港鐵大圍站項目柏傲莊I，兩輪銷售均成功沽清，現只餘下少量特色戶待推，發展商趁勢極速推出項目第2期柏傲莊II應市，首批337伙包括開放式至三房戶，最平折實572.8萬入場。 新世界發...
2020-10-31
美國總統大選本周投票，有業界人士認為，美國大選結果未明朗前，市場投資氣氛將會偏向保守，如敗選一方提出爭議或訴訟，而令選舉進入膠着狀態，有機會令港股受到很大壓力。另一邊廂，認購螞蟻集團（6688）的1....
2020-11-02
李斯特城雖有前鋒占美華迪近況不俗，但他們有多名守將倦勤，今晚英超作客列斯聯未必可以阻擋近期入球停不了的客軍射手班福特。惟列斯聯亦有中堅李安谷巴剛傷瘉狀態成疑，或讓狐狸鋒線有機可乘，既然雙方都攻強守弱，不妨敲和。 （Now621台周二凌晨4:00直播） 狐狸防線傷兵滿營，中堅蘇恩古和右閘列卡度彭利拿繼續長唞，勝任左右二閘的卡斯泰尼亦拉傷大腿未能候命，加上中堅莊尼伊雲斯亦在上仗歐霸作客2:1勝AEK雅典的賽後驗出背傷，今仗或要老隊長韋斯摩根臨危受命，夥拍韋斯利科芬拿。兩人級數不足，今仗面對本季英超累積六入球、一助攻的列斯前鋒班福特，恐怕接連失守。 狐狸後防陣容不整 可是列斯聯亦...
2020-11-02
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
張秀文最近在新劇《木棘証人》，飾演羅仲謙（新名羅子溢）拍拖10年女友「Yuki」，貪慕虛榮後尾仲勾埋佬，雖然角色唔多討好，但秀文完全唔介意，寧願畀觀眾鬧佢死八婆總好過冇發揮。秀文好珍惜每個演出機會，只...
2020-11-02
本港近期新冠肺炎疫情以輸入病例為主，本地確診個案大為減少。正當疫情趨向緩和之際，有年輕人玩staycation（住宿度假）而爆出新染疫群組，當局不排除稍後有更多人中招，事件反映市民抗疫，切忌輕敵，而與staycation有關的行業，有需要加強規範消費者的行為，以防處所爆疫而連累他人，甚至引發疫情反彈。 據當局公佈，一名女子與七名友人在重陽節假期往梅窩銀礦灣一酒店住宿，她初步確診，感染源頭不明，同行一名電視台朋友亦被確診，有可能殃及電視台其他員工。 令人憂慮的是，女子曾與一名十五歲男親屬吃飯，後者亦不適，與他打籃球的十多名同學要強制檢疫，而各人就讀的中學停課十四天。 若果這個...
2020-11-02
問話、問話、再問話，十幾廿年前，賽後騎、練被問話，會被視為好大件事，時空環境不同，賽後問話已被視之等閒，皆因問完，既沒甚大不了，若被紀錄在案，亦無跟進行動。賽後備受質疑騎法，有問，有唔問，不過大多問完就算，無阻嚇力，邊個會怕？ 應放唔放，無事！應留而放，又無事！經常針對要在半秒、一秒下決定攞位，卻唔去針對出閘後，關鍵十秒決定，完全無視所謂的「贏在起跑線」，令人失望！ 香港跑馬，以中短途為主，不正視起步後八秒、十秒騎法，隨便放棄理應霸佔位置，比起吹毛求疵，更能貼近民意，應做多與唔多做，久而久之就會助長歪風。最近愈睇愈發覺，唔少騎師出閘後，欠缺跑短途應有的積極性，好可惜，睇到都...
2020-11-02