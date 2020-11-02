  • 2020年11月2日 星期一
  • 26º
  • 61%
熱門： 民主派張竹君秦煌欺凌特權法

日報新聞 > 馬經

雄深雅健——早段取位最關鍵

2020-11-02 列印
　　問話、問話、再問話，十幾廿年前，賽後騎、練被問話，會被視為好大件事，時空環境不同，賽後問話已被視之等閒，皆因問完，既沒甚大不了，若被紀錄在案，亦無跟進行動。賽後備受質疑騎法，有問，有唔問，不過大多問完就算，無阻嚇力，邊個會怕？

　　應放唔放，無事！應留而放，又無事！經常針對要在半秒、一秒下決定攞位，卻唔去針對出閘後，關鍵十秒決定，完全無視所謂的「贏在起跑線」，令人失望！

　　香港跑馬，以中短途為主，不正視起步後八秒、十秒騎法，隨便放棄理應霸佔位置，比起吹毛求疵，更能貼近民意，應做多與唔多做，久而久之就會助長歪風。最近愈睇愈發覺，唔少騎師出閘後，欠缺跑短途應有的積極性，好可惜，睇到都吹佢唔漲！

子健
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd