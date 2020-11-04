頭號目標——旅英福星 非池中物

第六場四班一六五○米泥地。「旅英福星」上季中轉投時廄，熱身一仗後即於三班此程上名，末段走勢比頭馬有過之而無不及，演出驚為天人。



上季四月十九日沙田泥草賽事，當日的泥地狀況稍利前置，只有一再證明泥地性能出色的馬能交出好追勢。586場次三班一六五○米的步速正常，對後追馬非特別有利，而在轉彎中段開始發力並一口氣追贏的「為食格格」，早在四班證明泥地性能超卓，反而沒想到的是，大冷門「旅英福星」能從後追過兩度在三班同程上名的「福威勝」，而且終點前愈衝愈勁，此匹在外地只贏膠沙地的馬，原來泥地性能同樣出色。



不過經此曇花一現後，「旅英福星」之後再未如此有威脅過，到底是否只偶一為之？



上名之後，「旅英福星」之後再兩戰同程落第，不過都各有原因。642場次全程走外疊望空，敗不足據；698場次則是在極不利追的偏差之下，又因直路取位際遇欠佳而延遲了發力時機，實際能追回第四已算出色。再說，上季只是「旅英福星」第一季在港服役，且季中才轉投時廄，以練者部署自購馬不算急進計，能於第二仗便交出成績，照理非池中物。



今季，「旅英福星」已熱身兩仗，上仗減夠分初落四班，在轉彎蝕外疊後，眼見大勢已去之下，鞍上人在最後二百米未有積極發揮，可視作開氣性質。試準後今仗換上馬房信賴的郭能，只要像上季586般不要操之過急，待入直路後才拉出發力，有望再次交出強橫追勁將對手一網成擒。



仲達



