重點出擊——驃騎飛 換人泥料

第二場五班一六五○米。「驃騎飛」是上季的自購新馬，全季上陣十一次，直至最後兩仗始換上較有份量的田泰安，原因不難理解，應是開始起獵心了。



要留意一點，前仗「驃騎飛」初配田泰安，賽前久休了三個月，而且是初跑泥地一六五○米，事後看幕後應是心存大欲，最終跑獲梗頸四，純粹搏殺失手而已。且看769場次的對手當中，「志聰明」今季三戰能增添一冠一亞，證明該役並非一般五班賽事；再者，當日的直路內疊存在鴛鴦地，此駒一直貼欄且未能全面望空，一席殿軍實在不足為辱。



今次不知是田泰安分身乏術，抑或有其他原因，「驃騎飛」改配彭國年。但馬兒既有久休復出而跑得好的前科，說不定可像波健士早前贏偉「鵲橋飛渡」般，換人上陣有助更添分頭。



安西教練



