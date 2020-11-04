  • 2020年11月4日 星期三
  • 23º
  • 64%
熱門： 美國大選螞蟻集團蔡玉玲港台嫖客

日報新聞 > 馬經

伊仁絮語——怪獸都市五班佔優

2020-11-04 列印
　　第一場「怪獸都市」今季三戰，大前仗及前仗均大敗，上仗重返五班跑田草千四，僅負於頭馬「盛勢」兩身位，反映班次有利。上季牠曾在巫顯東胯下贏泥地千二，今次重戴開縫眼罩，同場對手亦非強，力足爭三甲。對手有「八進」及「度身訂做」。

  第二場「智理共想」轉倉後兩奪季軍，表現比上季進步。牠在八月時曾試泥閘，末段反應良佳，顯然適應泥地；上仗增程跑千六仍入位，也證明中距離氣量不成問題。今仗排八檔起步，取位可望更靈活，早若能居中覓得遮擋，有力打開勝門。

Ian

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd