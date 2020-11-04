勝在有方——多多寶驥穩亞望冠

「多多寶驥」上季三歲初時表現平常，但其後可在谷草得季軍，頭二馬「顯心星」和「戰熊三千」其後均可再勝，事後證明水準甚高。所以翌戰可初次在泥地千二入位，蹄下敗將「旋里多彩」今季一出即能輕勝，本身初出亦彈離已跑起狀態之「特駒聯盟」和「超然」，屬強組出色頭馬，反映今季踏入四歲黃金期進步甚多。今次拆開兩組後遇對手非強，排檔適中而跑法夠機動，穩亞望冠之選。



「晉神」前仗於谷草以出色段速彈離今季演出穩定之「戰鬥英雄」，必屬超級馬，翌戰陣中會厭被覆蓋才敗，今次改配備轉跑泥地，同父馬合此場地，本身泥閘亦好，用十磅生如釋重負，屬前駒最強對手。



方駿暉



