  • 2020年11月5日 星期四
  • 24º
  • 62%
熱門： 美國大選特朗普拜登螞蟻旺角命案

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——如真如假巨額過關P得手

2020-11-05 列印
馬場浮世繪——如真如假巨額過關P得手
Previous Next

　　昨晚第四場賽事，「如真如假」的位置賠率受巨額過關影響，曾經只得一點五倍，看來有人對其甚有信心，結果馬兒在周俊樂胯下輕鬆放到，巨額過關成功得手，而且最終派彩有一點四五倍，都算和味！

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd