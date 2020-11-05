周俊樂起孖升格減七磅

昨晚舉行季內首次全泥地夜賽，周俊樂憑「八進」和「如真如假」起孖，贏夠二十W升格減七磅，並且成為騎師王，而後駒練者方嘉柏則另贏「甜酒杯」；至於呂健威和潘明輝則合作勝出「錶之銳」和「錶之未來」，同樣梅開二度。



周俊樂昨晚憑賀廄「八進」和方廄「如真如假」梅開二度，回港後已贏夠二十場頭馬，下次賽事升格只減七磅。翻查記錄，周俊樂上季五月臨時被馬會召回，但首日上陣已憑「承你所願」和「二郎」起孖，至今升格只花了不足半年，可謂前途似錦。例如「八進」練者賀賢即大讚：「周俊樂今場發揮出色，將『八進』置於兩匹前領馬之後，入直路再望空發力越過對手，雖然此子即將升格，但大家都知道他的能力，而且目前仍在不斷進步，日後我當樂意繼續提供支持。」



至於為周俊樂提供升格座騎「如真如假」的方嘉柏，昨晚另贏「甜酒杯」起孖，繼續增添在頭馬榜領先的優勢，練者表示：「『甜酒杯』血統上有泥地根據，試泥閘走勢亦佳，因此今仗轉跑泥地，結果試出彩虹。此駒目前仍然稚嫩，相信尚有進步空間，由於已經證明泥草皆宜，部署將相當彈性，而且可以跑更長的路程。『如真如假』本來就演出準繩，暑期後身形更壯碩，可以進一步加強操練，提升戰鬥力，結果今仗大勝而回，希望之後進度能夠保持。當初我購入此駒寄望甚殷，所以儘管目前牠的評分已經上升不少，但仍然具備有競爭力。」



此外，呂健威和潘明輝昨晚憑「錶之銳」和「錶之未來」合作起孖，練者賽後說：「今仗早段步速慢，『錶之銳』跟得舒服，當然潘明輝的發揮亦出色。此駒目前跑千二已嫌短，加程至中距離較合適，過往牠試過在草地爭功，但效果平平，所以會集中部署跑泥地，不過二班的泥地賽程有限，要耐心等待。『錶之未來』在外地有戴眼罩，來港後操練時沒有使用，發現效果欠佳，因此出賽便為牠戴上。此駒不是短途馬，而且很大隻，所以要走外疊靠大步爭勝，由於牠仍很質新，稍後會作多方面嘗試，角逐草地賽是必然的。」



另一方面，日本馬后「杏目」上周日在東京競馬場贏出秋季天皇賞後，成為日本賽馬史上首匹贏出八場一級賽的馬匹，牠日前在美浦馬房內進行輕度訓練，目的為輕舒腳頭性質。練馬師國技榮表示，本周內將決定「杏目」下一部署，例如是否來港出賽。據消息指出，日本馬主和練馬師最關注的是，所有馬伕和騎師要比參賽馬早十四天抵港，完成隔離後才能投入備戰工作，這對他們來說太不方便，所以要細心研究才決定是否來港。



記者：文傑、亨利