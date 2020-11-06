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馬場浮世繪——勝出光采騎師提前來港隔離

2020-11-06 列印
  特區政府將於日內回應馬會，就十二月十三日香港國際賽舉行時，有關海外賽駒的騎師及馬伕等工作人員的防疫安排。然而日本馬「勝出光采」的幕後已急不及待，表明騎師松岡正海和負責照顧「勝出光采」的馬伕，都已準備好在馬匹離開日本前的兩星期，率先到港隔離十四日，全力為蟬聯香港盃備戰。「勝出光采」去年曾兩番來港，先後攻下前季的女皇盃和上屆的香港盃，跑田草二千米仍未逢敵手。

馬場浮世繪
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