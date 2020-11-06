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馬場浮世繪——蘇銘倫行將來港客串

2020-11-06 列印
  歐洲方面有消息傳出，去年冬季期間曾往日本客串，並夥拍「旺紫丁」贏出一級賽女皇伊利沙伯二世盃的前法國冠軍騎師蘇銘倫，今年將不會再往日本，反而會來港客串。據知蘇銘倫於周六在美國堅蘭馬場策騎「大利威」角逐育馬者盃草地大賽後，便會啟程來港，完成兩周隔離後便會開始在港披甲，相信他將會參加下月九日舉行的浪琴表國際騎師錦標賽。至於會否夥拍「頌讚火星」於香港一哩錦標打衞冕戰，就要視乎該駒是否來港上陣。

馬場浮世繪
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