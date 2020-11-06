史卓豐變戰鬥英雄

史卓豐於周三晚全泥夜賽交白卷，僅憑「金津一號」取得一席亞軍，由於在周日跑馬地賽事披甲後須停賽兩日，今仗鬥志可謂加零一。昨晨他收操離場時表示，今戰多匹座騎具谷戰賽績支持，可望交出好成績，其中最睇好「戰鬥英雄」和「勤德兼備」的爭勝機會。



方廄「戰鬥英雄」今季踏入四歲後，成熟進步，上陣四次得兩亞兩季，而兩次跑第二都是出戰谷草千二米，周日再戰同程，史卓豐說︰「早前我兩度策騎『戰鬥英雄』出賽，牠的表現令我十分滿意，牠現時既有良好前速，而且轉彎靈活，競逐谷草短途可能較沙田更合。『戰鬥英雄』雖尚未贏過頭馬，但正值進步階段，相信奏捷只是時間問題，周日再攻谷草短途，對手級數跟上場相若，希望牠到時能夠把握到機會，贏出在港首捷。」



賀廄「勤德兼備」歷來贏過的六場頭馬，三場是由史卓豐操刀，人馬極之合拍，周日故劍重逢出戰第七場三班一六五○米，騎者分析︰「此駒現時跑谷草中距離最合適，上仗只因途中受阻要大力勒避，加上對手甚強，大敗不能作準，今次競逐正宗路程且回降三班，所遇對手的實力稍差，機會理應較上仗好。由於牠是匹正宗後上馬，倘若早段有快步速輔助，將會進一步提升爭勝機會。」



「駿爵士」大前仗跑谷草千二米贏得平頭冠軍，可是之後跑兩場都屈居梗頸四，史卓豐表示這匹方廄馬的表現其實不差，上仗縮程跑一千米亦可勝任，只可惜起步緩慢失位，才致末段後上不及而敗。「但我日前策騎『駿爵士』彈草閘時，牠的走勢仍佳，目前保持勇態，今次再跑一千米可望收復前失，拼入前列一席。」史卓豐說。



特約記者︰文傑