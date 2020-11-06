張氏理論——鐵鳥翱天皇朝崛起

日前日本跑出三冠馬王「鐵鳥翱天」，算有歷史意義，不止因為三冠馬王不易產生，而是全日本寄望此駒成為「大震撼」接班為配種名駒，因為自上世紀末有「周日寧靜」創出日本馬王朝，日本馬才升到世界級水平，但「周日寧靜」始終是美國馬，到了生出「大震撼」才算是真正日本公馬，不止可接班，更有點是青出於藍了，而「大震撼」年前死去，大家都擔心後繼無力，於是及時出一匹三冠馬王，算是為日本育馬業打氣。



談回三冠，到處都不易，由於賽程幅度不大，美國較易出三冠馬王，英國已有半世紀無三冠王，相信以後都很難，因為尾關是二千八百米，要一匹馬夠快贏一哩而又有長力，於現代賽馬已幾乎不可能。



至於三冠馬王之發音，一定要清楚是皇冠的冠，而不是冠軍之冠。不是太咬文嚼字，更不是矯枉過正，而是這名詞源自英文Triple Crown，即一定是皇冠了。正如表演「帽子戲法」hat trick，不可亂說是戴帽。



張福元



