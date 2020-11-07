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馬場浮世繪——地獄火來港參戰短途錦標

2020-11-07 列印
  在新加坡冒起甚速，服役至今九戰得八冠一亞的「地獄火」，已獲邀參加下月十三日舉行的浪琴表香港短途錦標，而該駒的練馬師布隆和馬主，亦決定接受邀請，準備安排馬匹來港出賽。

  由於香港和新加坡之間將推行「旅遊氣泡」，該駒的騎練和馬房工作人員，抵港後毋須隔離十四天，可以立即投入部署工作。

馬場浮世繪
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