  • 2020年11月7日 星期六
  • 24º
  • 61%
熱門： 美國大選特朗普拜登楊明艾莎尼

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——多匹日本賽駒獲邀參戰國際賽

2020-11-07 列印
  雖然浪琴表香港國際賽名單將在本月二十五日公布，但香港賽馬會近日開始發出初步邀請名單，據日本傳媒報道，目前共有十駒獲得邀請，分別是「野田重擊」參加香港短途錦標，「杏目」、「創世駒」、「戰舞者」、「農神節慶」和「野田優驥」參加香港盃，「世界首映」角逐香港瓶，以及「頌讚火星」、「冠軍車手」和「波斯劍客」競逐香港一哩錦標。

  當然目前離正式參賽名單公布仍有一段時間，如獲邀馬匹拒絕邀請，便有其他馬匹獲邀來港出賽。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd