閃電俠已屆勝時

上周三策騎「天天精彩」贏出今季第二十場頭馬的田泰安，於明日跑馬地日賽手握重兵，九匹座騎裏多匹為牌面馬，屆時有機會連場數胡，繼續增添頭馬進帳。他昨晨收操後接受訪問時透露，對「閃電俠」和「仍然贏」的機會最感樂觀。



蘇廄「閃電俠」於去年十月贏馬後，因左前足淺趾屈肌腱受傷，休息至今年九月才復出上陣跑田草千二米，最終只敗於「夢想成金」蹄下得第四。接着「閃電俠」在四周後跑同程，又再敗於「夢想成金」腳下得第三。明日「閃電俠」轉戰谷草短途賽，田泰安分析說：「從『閃電俠』過往兩場表現估計，牠的健康轉趨正常，狀態亦已復勇。今仗此駒雖然初跑谷戰，但馬兒在服役初期，曾由我策騎試谷閘，當時牠走勢輕鬆，反映牠能適應場地，今場對手裏再沒有『夢想成金』般的強手，臨場只要發揮得宜，有望贏回一場頭馬。」



「仍然贏」前仗在五班賽事輕鬆贏馬，可是上場回到四班賽上陣卻僅跑第四，對於今戰增程跑千二米，田泰安表示：「現年五歲的『仍然贏』早前在一千米贏馬，只是憑着初出有新鮮感與及對手實力較弱，所以之後牠出戰一千米已經嫌短，結果後上不及，落敗而回。今次『仍然贏』增程跑千二米，相信會有更佳發揮，何況馬兒復課後操練正常，勇態依然保持，今場有望取得其在港的第二場頭馬。」



最後，田泰安認為「合進駒」跑過一場之後，回到上季曾兩捷的五班賽上陣，形勢對其相當有利，縱使牠今次要負一三三重磅，同場對手亦有在近期於同程取得好表現，但「合進駒」憑班次及路合之利，足以殺入戰圈，走入前列一席。



特約記者：文傑