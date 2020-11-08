勝在有方——南區寶衝破阻力

「南區寶」上季久休近三個月並改戴頭罩和交叉鼻箍後，跑谷草一千即一放到底，可氣走其後能贏之「濃有」和「天天向上」，其後兩仗再加添一冠一亞，已知可在此場地創一番功業，亦證明可打疊跑得好。其後因跑得太密而回落。今季由羅富全接手，前仗初出於彎位按得太慢下不夠衝，翌戰已輕取同樣守好位之「開心好友」而反勝「駿爵士」，看末段能以22秒48將總時間拉快至僅比三班季軍馬「事事亨通」慢0.33秒，但姿態討好而耗力相對少得多。四歲PPG精英正處大熟黃金期，今次上班少負十二磅而遇對手非強，且抽得一檔好位，力足憑進度衝破阻力。



「和氣生財」剛戰缺陣七個半月，早段切入耗力太多才輸給已開氣之「事事亨通」，熱身後如有合適際遇可望反先。「閃耀榮光」上季中變成忠心鐵馬，一再在強組千二米上名，惟最近兩試大閘均反應平常，作配較安心。



方駿暉