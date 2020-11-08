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伊仁絮語——堅離地三甲可期

2020-11-08 列印
　　第一場「堅離地」今季初出一役，當時在狀態仍未十足下角逐同程，雖然途中曾失蹄，但瞬即收復失地，並從外疊推進，轉入直路前已取得領先，可惜早段耗力太多，以致埋門未能抵抗最近在四班贏馬的「機緣巧俠」，以及再出補中成功的「明德之星」，但一席季軍已算表現甚佳。上仗則敗在留得太後，途中又難以穩定，結果以四個馬位見負。今仗重配贏馬拍擋史卓豐並排一檔，預期形勢甚佳，入前列應非難事。

　　第三場「桃花旺」上季跑谷草千二曾擊敗「特駒聯盟」爆冷贏馬，可惜再出數仗的演出均令人失望。上仗此駒久休復出，可視作熱身性質，開氣後近朝見牠日漸上力，今仗又難得排內檔，有助靈活取位。此駒的健康曾受嚴重挫折，定必盡力搶攻爭取成績，配合賀廄近期手風大順，當然值得留意，對手有「同盟力量」及「老實人」。

Ian
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