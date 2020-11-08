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重點出擊——精彩輝煌贏馬條件足

2020-11-08 列印
　　第九場「精彩輝煌」連同外地賽績，服役生涯至今摘下五W，先不評論來港前的賽事水準，牠其中三場勝仗都是久休復出建功，有理由相信性賦利跑新鮮，方嘉柏又豈會不知道呢？甚至乎此駒的同父系廄侶「綠色時代」，今季亦步「精彩輝煌」後塵，一出即拼兼取得頭馬。

　　上季「精彩輝煌」首回合大敗而回，最大原因是當時評分屆高位，二來田草千四的對手水準又高一點，所以交不出成績亦屬合理。但牠上季隨着跑田草連場減分，後來在185場次回降三班兼重返谷草千二勝途，並且強配潘頓，可惜該役遇上當鋭的「南莊加好」，以及再出能贏馬的「永同歡欣」，結果只跑季軍，不過能壓倒其時演出極準的「美麗躍動」，本身總算交回應有水準。

　　該仗之後，「精彩輝煌」又再連番轉場及忽長忽短，部署表明存心減分。今次久休重臨，回返贏馬路程兼復配贏馬功臣郭能，已有足夠條件取勝。

安西教練
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