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馬場浮世繪——希斯薛恩終於合作成才

2020-11-09 列印
馬場浮世繪——希斯薛恩終於合作成才
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　　開季至今，希斯與薛恩成績都欠佳，而且合作十八比○，昨日兩人有三駒合作，本來以第四場的「人和家興」最受矚目，可惜此匹臨場大熱馬因為衝閘而退出。正當大家以為此對騎練實在盲門，他們隨即在第五場否極泰來，攜手憑「成才」爆出二十三倍冷W！

賽後希斯表示：「『成才』來投後比較慢熱，而且並非短途腳法，因此季內所跑的幾仗千二米可當熱身，至於上仗增程一哩，周俊樂未能發揮出馬兒後勁，可謂敗不足據。今仗此駒排十一檔，陣上際遇非常惡劣，豈料仍能取勝，可能因為狀態實在勇銳，稍後仍會安排牠跑一哩或千八。」

馬場浮世繪

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