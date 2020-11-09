馬場浮世繪——希斯薛恩終於合作成才

賽後希斯表示：「『成才』來投後比較慢熱，而且並非短途腳法，因此季內所跑的幾仗千二米可當熱身，至於上仗增程一哩，周俊樂未能發揮出馬兒後勁，可謂敗不足據。今仗此駒排十一檔，陣上際遇非常惡劣，豈料仍能取勝，可能因為狀態實在勇銳，稍後仍會安排牠跑一哩或千八。」
馬場浮世繪
正當美國傳媒預測，民主黨候選人拜登將毫無懸念贏得總統大選，競逐連任的美國總統特朗普仍然拒絕承認落敗，並在多州發起司法戰。但有報道指，特朗普女婿庫什納正游說他接受選舉結果；同時，第一夫人梅拉尼婭正準備在...
2020-11-09
中國地大物博，很多偏遠地區的交通不便。昨日川藏鐵路（雅安至林芝段）正式動工，將成為繼青藏鐵路後的第二條進藏鐵路。預期以後從成都到拉薩，坐鐵路只需原本時間的三分之一。 內媒報道指，國務院副總理劉鶴在川藏鐵路（雅安至林芝段）開工動員大會上傳達習近平指示，為建設指揮部揭牌，更宣佈川藏鐵路（雅安至林芝段）開工建設。據報道指，大會是在北京和川藏鐵路控制性工程色季拉山隧道、大渡河特大橋三地，以視頻連線的方式同時進行。 國家主席習近平指，建設川藏鐵路對維護國家統一、促進民族團結、鞏固邊疆穩定，對推動川藏兩省區經濟發展，具有十分重要的意義。
2020-11-09
泰國示威浪潮持續，昨日支持君主制的示威團體及反政府的示威團體分別在皇室廣場及鄰近的民主紀念碑進行集會。 泰國警方出動人群控制警察分隔雙方人群，下午警察更關閉了查邁‧馬魯切特大橋，以減少人流，及禁止示威...
2020-11-09
豪宅新盤名日‧九肚山上周六（10月31日）首輪開售銷情理想，發展商隨即加推27伙，並於近日進行次輪開售，發展商更開放兩房戶（開放式廚房）予傳媒參觀。 長實地產投資董事黃思聰指出，「名日‧九肚山首輪開售...
2020-11-07
民主黨的拜登宣佈勝選，市場憧憬中美緊張關係緩和，港股上周偷步彈升1605點，企穩250天線。證券業人士預期，港股市底轉強，後市可看高一線，或上試26200點，惟短線有機會在高位震盪。分析認為，大市已累...
2020-11-09
巴塞隆拿新星安素法迪和拜仁慕尼黑主將甘美治的足球事業步步高升之際，周六聯賽卻遭受膝蓋重傷打擊。前者西甲主場大勝十人應戰的貝迪斯5:2期間被鏟至左膝半月板撕裂，至少休息三個月；甘美治則於德甲國家打吡作客3:2險勝多蒙特期間，因為一次攔截令右膝受創，將帥即憂心忡忡。 大勝貝迪斯後，巴塞逾一個月首次連勝，美中不足的是未來核心安素法迪受重傷。此子三十一分鐘禁區內被鏟傷離場，會方賽後透露其左膝半月板撕裂，多家媒體都報道他將接受手術，休息三至五個月。 外科醫生列普爾解釋：「今次受傷對一名十八歲新星來說，怎樣康復尤其重要，因為這足以影響整個職業生涯。我或任何外科醫生，都會建議進行...
2020-11-09
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
39歲的葉翠翠於15年下嫁建築公司副董事周曉東（Raymond），婚後誕下3歲大仔Jake、兩歲二仔Triton和細仔，完全停止幕前演出轉型做KOL。上周六（31日）晚趁萬聖節，翠翠和老公帶3個囝囝去...
2020-11-09
從前很難想像香港人關心美國總統大選，就好像自己也有份投票一樣。有些人因政見和支持的候選人不同而鬧不和，有部份人更將正邪和宗教信仰等同到選舉結果之中。如果你為美國總統大選結果而出現大量負面情緒，即使祈禱也不能達到安寧，可以學習重新定義的思維方法來處理。 倘若大家只留意主流媒體，也相信美國「民主黨」就代表自由民主的話，便會因為拜登當選而感到興奮，同時亦會厭惡特朗普發動法律訴訟這種「輸打贏要」的行為。如果相信特朗普能撥亂反正，對抗黑暗勢力，經常留意非主流新聞和社交平台流出「邪惡」消息的人，義憤填膺之餘又會出現失落無助。 無論甚麼原因導致負面情緒困擾，都可以嘗試由不同的思想角度和視...
2020-11-09
開季至今，希斯與薛恩成績都欠佳，而且合作十八比○，昨日兩人有三駒合作，本來以第四場的「人和家興」最受矚目，可惜此匹臨場大熱馬因為衝閘而退出。正當大家以為此對騎練實在盲門，他們隨即在第五場否極泰來，攜手...
2020-11-09