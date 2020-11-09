馬場浮世繪——希斯薛恩終於合作成才

從前很難想像香港人關心美國總統大選，就好像自己也有份投票一樣。有些人因政見和支持的候選人不同而鬧不和，有部份人更將正邪和宗教信仰等同到選舉結果之中。如果你為美國總統大選結果而出現大量負面情緒，即使祈禱也不能達到安寧，可以學習重新定義的思維方法來處理。 倘若大家只留意主流媒體，也相信美國「民主黨」就代表自由民主的話，便會因為拜登當選而感到興奮，同時亦會厭惡特朗普發動法律訴訟這種「輸打贏要」的行為。如果相信特朗普能撥亂反正，對抗黑暗勢力，經常留意非主流新聞和社交平台流出「邪惡」消息的人，義憤填膺之餘又會出現失落無助。 無論甚麼原因導致負面情緒困擾，都可以嘗試由不同的思想角度和視...

2020-11-09