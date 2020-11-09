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馬場浮世繪——馬場專人籲保社交距離

2020-11-09 列印
馬場浮世繪——馬場專人籲保社交距離
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　　近期馬場人流漸增，馬會為配合防疫，昨日在場內特設「社交距離大使」，用意是提醒場內人士要保持社交距離，這幫工作人員都穿上非常顯眼的綠色背心，在場內穿梭，每當看到人群聚集就會上前作出提醒。

馬場浮世繪
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